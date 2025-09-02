Над 300 жители на ромската махала в Ботевград нападнаха къщата на местен наркодилър снощи. Щетите по нея днес са види, а автомобил е обърнат настрани.

Минути преди 19 ч. в понеделник в центъра на ромската махала в Ботевград се събраха хора на протест. Групата тръгна да търси жител на близкото село Трудовец.

След като не го откриха, хората потрошиха къщата, в която живее. Според жители на ромската махала в града причината за фаталния край на 31-годишния Румен е прием на наркотици.

Според семейството му мъжът употребил фентанил, без да знае, тъй като наркодилърът смесвал марихуаната с фентанил, за да има по-пристрастяващ ефект.

Преди да почине, осем месеца 31-годишният мъж се е лекувал в център за зависимости в Самоков.

След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално. Баща му няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици.

Наркодилърът е познат на полицията. Известен е като Поро.

„Спрямо мъжа има образувани две досъдебни производства. Едното е образувано през 2023 г., което е в съдебна фаза в момента. Другото е образувано март месец тази година“, съобщиха от полицията.

Няма пострадали при снощното недоволство, а ситуацията към днешна дата е овладяна. В Ботевград има засилено полицейско присъствие.

Към момента наркодилърът е в неизвестност и полицията го издирва.

