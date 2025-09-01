Напрежение в Ботевград заради смъртта на млад мъж. Според жители на ромската махала в града причината за фаталния край са наркотици. Недоволните имат и конкретни обвинения срещу полицията.

Минути преди 19 ч. в центъра на ромската махала в Ботевград се събират хора на протест.

Недоволството е породено от смъртта на 31-годишния Румен. Баща му разказва какво се е случило, след като синът му се прибрал вчера вечерта.

„Започна да пие вода и започна да повръща. Веднага звъннах на 112, но те ми казаха, че имат един екип. Аз се обръщам, хващам детето ми и детето пада и умира в ръцете ми“, разказа Сашо Христов.

Според семейството мъжът употребил наркотици и по специално фентанил.

„От доста година те му продават наркотици. Пороу брат му Иван и още един - Азис. Но фентанил слага само Поро“, казва бащата на Румен.

До момента няма медицинска експертиза, която да докаже, че младият мъж е починал от инфаркт, причинен от свръх доза.

Въпреки това местните смятат, че има чадър над наркоразпространението. Те обиколиха адресите, на които живеят така наречените дилъри.

В съседното село Трудовец се намира един от имотите на един от дилърите.

Минути след 20 ч. хората от Ботевград отидоха и изпотрошиха цялото имущество. Наложи се имотът да бъде охраняван от жандармерията.

За спазването на реда в града пристигнаха и специализираните полицейски сили. От МВР отказаха коментар.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK