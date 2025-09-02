Видео, с което bTV разполага, показва как дилър разпространява дрога в Ботевград - от прозореца на апартамента си. Двама души - мъж и жена, чакат отдолу някой да се появи зад спуснатите пердета. След това жената протяга ръка и двойката спокойно си тръгва, докато дилърът затваря прозореца и продължава да наблюдава зад него.

Вчера се стигна до голямо напрежение в Ботевград заради смъртта на млад мъж. Според жители на ромската махала в града причината за фаталния край са наркотици. Недоволните имат и конкретни обвинения срещу полицията.

„Започна да пие вода и започна да повръща. Веднага звъннах на 112, но те ми казаха, че имат един екип. Аз се обръщам, хващам детето ми и детето пада и умира в ръцете ми“, разказа Сашо Христов - баща на 31-годишният Румен, който издъхва.

Според семейството мъжът употребил наркотици и по специално фентанил.

„От доста година те му продават наркотици. Но фентанил слага само Поро“, казва бащата на Румен.

До момента няма медицинска експертиза, която да докаже, че младият мъж е починал от инфаркт, причинен от свръх доза.

Въпреки това местните смятат, че има чадър над наркоразпространението. Те обиколиха адресите, на които живеят така наречените дилъри.

В съседното село Трудовец се намира един от имотите на един от дилърите.

Минути след 20 ч. хората от Ботевград отидоха и изпотрошиха цялото имущество. Наложи се имотът да бъде охраняван от жандармерията.

