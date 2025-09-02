Ботевград се събуди под засилено полицейско присъствие, след като вчера вечерта ескалира напрежението в ромската махала заради смъртта на млад мъж. Местните твърдят, че той е употребил наркотици, които се разпространяват свободно в града.

Обстановката тази сутрин в града е спокойна, то това не беше така снощи, когато жители на ромската махала обиколиха адреси, на които живеят хора, занимаващи се с разпространението на наркотици.

Няколко апартамента в Ботевград и къща в Трудовец са изпотрошени.

Снимка: БГНЕС

Днес полицията призна, че дилърът, продал фаталната доза на 31-годишния Румен, който почина в неделя, е хващан от полиция с наркотици, но въпреки това е на свобода.

След като вчера хората от ромската махала настояха полицията да пресече разпространението на наркотици, днес от полицията казаха, че са провеждани множество операции.

„От началото на годината има образувани около 11 досъдебни производства за наркоразпространение. Задържани са 34 лица от контингента на община Ботевград. От началото на февруари има постоянно присъствие на силите на жандармерията“, каза комисар Георги Калайджиев, зам.-директор на ОД на МВР-София област.

Снимка: БГНЕС

По информация на bTV това е дилърът, известен в махалата с псевдонима си Поро. Именно от нега 31-годишният Румен е взел наркотици, твърдят близките му.

Поро е известен на полицията с разпространение на наркотици.

„Срещу него има две досъдебни производства - едното е 2023 г., което е в съдебна фаза в момента. Другото е образувано през март тази година“, каза Калайджиев.

Снимка: БГНЕС

Въпреки че мъжът е хващат с половин килограм марихуана и големи количества метадон, той е бил задържан само за 72 часа и за малко под домашен арест. Трябва да излежи и 4-годишна присъда.

Не се знае къде е в момента Поро, полицията го издирва.

„Как може един човек, за когото полицията знае колко продава, да бъде на свобода. Ще започнем една организация в нашата циганска махала. Който разберем, че продава наркотици, идваме първо в районното на Ботевград, влизаме, искам да разговаряме с началника. Ако не се предприеман действия, ние ще предприемем“, закани се бащата на Румен.

Снимка: БГНЕС

В 10 часа кметът на общината събра полиция, прокуратура и местни жители в търсене на решения за пресичане на наркоразпространението.

До месец се очаква повторна медицинска експертиза, която да докаже какви наркотици е имало в кръвта на загиналия млад мъж.

