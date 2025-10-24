Съдът реши да остави ли в ареста 44-годишния Матей Кънчев, причинил тежката катастрофа между Златица и с. Челопеч на Подбалканския път. При инцидента, станал на 17 октомври, загина 23-годишен мъж.

Мотивите са, че няма опасност мъжът да се укрие, но има опасност да извърши ново престъпление, тъй като през годините има над 30 различни пътни нарушения.

В съдебната зала стана ясно, че инцидентът е станал малко след полунощ на 17 октомври, като Матей Кънчев се е качил зад волана след употребата на алкохол над 1 промил и е тръгнал с негови приятели към дискотека в Пирдоп.

Минава през пътен участък, където максималната разрешена скорост е 90 км/ч.

Той предприема маневра да изпревари друг автомобил на негов познат, движи със 140 км/ч.

Тогава губи контрол над превозното средство и се удря в трети автомобил, чийто шофьор няколко часа по-късно загива в болница.

В съдебната зала стана ясно още, че нито Матей Кънчев, нито защитникът му са против мярката за неотклонение „задържане под стража“.

Адвокатът му заяви, че тепърва ще се разбират дали да обжалват решението. Имат тридневен срок за това.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK