Около 0.50 часа на 18 октомври в РУ-Пирдоп постъпил сигнал за пътен инцидент между Златица и с. Челопеч на Подбалканския път, съобщават от ОД МВР София.

На място е установено, че са катастрофирали три леки автомобила. Водачът на единия бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като към 6.30 часа същия ден постъпила информация, че е починал.

Водачът на втория автомобил е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота.

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.

За случая съобщиха и от сдружение "Ангели на пътя", което обединява роднини на инвалидизирани или убити хора по пътищата на България.

По тяхна информация е имало гонка, а единият от автомобилите се е движел със скорост от 260 км/ч. Според тях участниците в гонката са избягали от мястото на катастрофата.

