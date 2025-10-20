dalivali.bg
Проверката след катастрофата с млад шофьор край Бургас: Има несъответствие в часовете за нощно шофиране

18-годишен се вряза в дърво ден, след като взе книжка

Елеонора Дъбова Елеонора Дъбова

Публикувано в  08:08 ч. 20.10.2025 г.

Спешна проверка започна след катастрофата с трима загинали младежи край Бургас. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди да бъде проверено изцяло обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил инцидента на следващия ден, след като е взел шофьорска книжка.

Трима младежи са загинали на пътя край Бургас, шофирал е 18-годишен (СНИМКИ)

Инцидентът стана в петък вечерта на главния път Созопол – Черноморец, когато автомобилът, управляван от младежа, се вряза в дърво. На място загинаха шофьорът и двама негови приятели на 17 години.

Главен инспектор Тодор Атанасов от Автомобилна администрация – Бургас, обясни, че проверката вече е започнала.

„Преглеждаме записа от изпита и цялата документация. За съжаление, тъй като обучението е приключило преди 12 юли – преди въвеждането на дигитализацията, не можем да проследим електронно часовете. Разчитаме само на хартиения картон,“ каза той.

Инструкторът на загиналия 18-годишен шофьор край Бургас: Карал е минимум със 180-200 км/ч

Първите констатации показват несъответствие в часовете за нощно шофиране – в картона е записано, че урокът е проведен около 17:00 ч. през юни, когато е още светло.

„Такова нощно обучение няма как да се проведе по това време“, уточни Атанасов.

В проверката участва и Детелин Кънчев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Той заяви, че има пропуски както при изпита, така и в системата за контрол на обучението.

„Видяхме средно труден маршрут с няколко леви завоя, при които светофарите не пропускат насрещното движение – това го прави лесен. Освен това председателят на комисията по време на изпита беше без предпазен колан“, коментира Кънчев.

Инструкторът на загиналия 18-годишен шофьор край Бургас: Карал е минимум със 180-200 км/ч

Той предупреди, че в момента в системата могат да се въвеждат ръчно часове по кормуване, без реално те да са проведени.

„Има учебни центрове в Бургас, които имат по 800–900 такива часа. Това означава, че десетки курсисти получават книжки, без да са обучени както трябва“, добави той.

Проверката ще приключи в рамките на днешния ден, уверяват от Автомобилна администрация. Ще бъдат разгледани всички документи и записи от изпита, а констатациите ще бъдат публично обявени.

Според експертите, случаят показва необходимост от по-строг контрол върху автошколите и реално проследяване на часовете по практика.

