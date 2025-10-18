Трима младежи са загинали в тежка катастрофа късно вечерта в петък край Бургас, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал към 23 ч. на главния пътя между Созопол и Черноморец.

Жертвите са пътували в автомобил, шофиран от 18-годишен младеж от с. Зидарово, който е взел книжката си ден преди инцидента.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол, момчето е излязло от пътя и се е врязало с колата в крайпътно дърво.

18-годишният водач и младеж на 17 г. от Германия, пътувал на задната седалка, са загинали на място.

Друго момче на 17 г., което е пътувало до шофьора, е откарано с кола на Спешена помощ към УМБАЛ в Бургас, но е починало преди линейката да стигне до болницата. То е от с. Габър.

По случая е образувано досъдебно производство.

