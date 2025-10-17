18-годишен шофьор е настанен в бургаската болница "Сърце и мозък" с комоцио, след като обърна колата си в нива.
Инцидентът е станал около 13:44 часа в четвъртък на пътя Айтос - село Караново.
Младият шофьор, със само 2 месеца стаж зад волана, управлявал „Фолксваген Поло“, съобщава БГНЕС, позовавайки се на полицията.
В условията на прав пътен участък – с наклон при изкачване, поради движение с несъобразена скорост при десен завой и загуба на контрол, водачът самостоятелно катастрофирал, преобръщайки се в крайпътна нива.
От полицията съобщиха тази сутрин, че младежът е настанен за лечение в болница с комоцио и без опасност за живота.
