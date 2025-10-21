"Тъкмо започнаха да режат колата и се спуснах да помагам. Той ме видя и протегна ръка към мен. Каза ми "моля те помогни ми", това сподели пред bTV Марин Маринов, приятел на 23-годишния Мартин, загинал след тежката катастрофа с три коли на пътя Челопеч-Златица.

Близките на загиналото момче твърдят, че е имало гонка и едната кола се е движила със 260 километра в час в насрещното платно. Полицията и прокуратурата засега не потвърждават тази информация.

Петък около 1 часа през нощта Иванела Димитрова получава позвъняване от брат си. На линията обаче е непознат човек. "Вдигнаха телефона и казаха, че е станал инцидент и положението не е никак розово и колкото се може по-бързо наш близък да отиде и да му помогне", споделя Иванела.

Мартин Димитров се движи по този път, за да прибере свой колега от работа. Следва сблъсък, а за силата на удара може да предполагаме по разпилените части на колата. Там е и приятел, с когото младият мъж е имал уговорка по-рано да се видят - "Тъкмо започнаха да режат колата и се спуснах да помагам. Той ме видя, протегна ръка към мен. - Каза ли ви нещо? Каза: "моля те помогни ми".

От полицията потвърждават, че в инцидента са участвали три автомобила, двама от водачите са закарани в болница. Сред тях е и Мартин. В родното му село Антон днес излязоха на мирен протест, за да настояват за справедливост.

"Обръщам се към управляващите. Мислите как да вземете книжките на пенсионерите, а да се оправите с дрогираните и пияните – никой не мисли. Това да се вземе предвид! Не, че, такова… ето, душата ми изгоря!", заяви Иван Бързилов – дядото на Мартин.

"Тих, усмихнат, лъчезарен. На мухата правеше път", каза Георги, колега на Мартин.

"Тази война по пътищата трябва да спре, защото днес сме ние утре може да е някое друго семейство", казва сестра му.

От окръжната прокуратура заявиха за bTV, че е образувано досъдебно производство, което трябва да покаже дали е имало гонка и в нощта на инцидента. А близки и приятели подготвят нов протест още следващата седмица.

