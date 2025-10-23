На 22.10.2025 г. Окръжна прокуратура-София привлече като обвиняем М.К., на 44 г., за тежко пътнотранспортно произшествие с причинена смърт на 18.10.2025 г. на пътя между гр. Златица и с. Челопеч, Софийска област.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, информират от поркуратурата.

М.К. е привлечен като обвиняем за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата при управление на л.а. „Мерцедес“, вследствие на което умишлено е причинил пътнотранспортното произшествие - престъпление по чл.342, ал.4, б. „в“, вр. ал.3, вр. ал.1, пр. 3 от НК.

Към момента по делото са извършени множество процесуално-следствени действия от служители на ОД на МВР-София и РУ-Пирдоп - разпитани са свидетели, възприели случилото се, назначени са множество експертизи - автотехническа, съдебномедицинска, химическа, която трябва да установи дали водачите на автомобили, участвали в произшествието, са употребили наркотични вещества и/или алкохол.

В прокуратурата вчера са получени резултатите от изготвената съдебно-химическа експертиза, която показва, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало през нощта - към 00,50 часа. При него е загинал М.Д., на 23 години, от с. Антон, Софийска област, водач на лек автомобил БМВ.

Механизмът на катастрофата се изяснява, по първоначални данни след удар автомобилът на пострадалия е излязъл извън пътя.

