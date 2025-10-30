Полицията в Сливен задържа 25-годишен шофьор за дрифт и опит да осуети проверка. Това се е случило в района на обособен паркинг към търговски комплекс в града.

Около 22:30 часа на 28 октомври полицейските служители са чули шум на гуми от паркинга към комплекса.

Веднага са отишли на мястото, където са видели шофьор на лек автомобил да извършва дрифт на паркинг за обществено ползване.

Служителите на реда подали звуков и светлинен сигнал за спиране и проверка, но водачът не се подчинил на разпореждането и напуснал мястото.

Незабавно са предприети действия за установяване на самоличността му и издирване на автомобила. След минути колата била намерена изоставен на улица.

Снимка: ОД на МВР Сливен

След издирване шофьорът е бил задържан. Той е на 25 години и е от Разград. Има 15 наказателни постановления и 26 фиша за нарушения и шофьорската книжка му е отнемано два пъти.

За дрифта му е съставен акт за нарушение, за което се предвижда наказание глоба в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Снимка: ОД на МВР Сливен

Шофьорската книжка на 25-годишния е отнета, а автомобилът е спрян от движение за срок от три месеца.

След допълнителна проверка на автомобила е установено, че има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба от 2000 до 7000 лева.

За осуетяване на полицейската проверка е образувано досъдебно полицейско производство.

