20-годишен младеж от София е глобен с 3000 лева и отнемане на шофьорската книжка за срок от 12 месеца, след като е бил заловен да дрифтира в центъра на столицата.

Инцидентът е станал вчера около 23 часа на площад „Александър Невски“.

Патрул на Зоналното жандармерийско управление в София, изпълняващ задачи в центъра на града, забелязва извършването на дрифтове с кола.

Служителите на жандармерията веднага се намесват и задържат водача – 20-годишен младеж от София. На място е извикан автопатрул от 05 Районно управление на Столична дирекция на вътрешните работи, който поема компетентността по случая.

