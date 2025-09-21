В Панчарево този уикенд се провежда тридневният събор „София фестивал 2025“, който съчетава музика, забавления и важна кауза – безопасното шофиране. Събитието започна вчера и продължава до утре, като организаторите са подготвили разнообразна програма с демонстрации, концерти и активности за малки и големи.

Снимка: bTV

Посетителите имат възможност да изпробват специални симулации, които показват ефекта от алкохол и наркотици върху реакциите на шофьорите.

„Искаме да спрем войната по пътищата. Затова показваме нагледно какво се случва, когато гумите са износени или когато шофьор е под влияние“, обясни организаторът Дамян Илиев.

Програмата включва и демонстрации със специален автомобил, който пресъздава поведението на кола в екстремни ситуации.

Кулминацията ще бъде утре, когато паркингът в района ще бъде затворен за голяма дрифт демонстрация с професионални пилоти. Организаторите подчертават, че целта е да се покаже ясно: мястото за подобни изпълнения е пистата, а не градските улици.

Фестивалът не е само демонстрации – вечерите са посветени на концерти. Днес от 20:00 часа на сцената ще излязат братя Мангасарян, а утре празничната програма ще завърши с концерт на Деси Слава в 19:00 ч. Певицата е подготвила специална програма с народна музика, като преди това на площада ще има участия на читалища и фолклорни състави.

Съборът в Панчарево продължава до утре и очаква стотици гости, за да съчетаят забавлението с важни уроци за пътната безопасност.

