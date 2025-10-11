Българинът, участвал в хуманитарната флотилия към Ивицата Газа, е екстрадиран от Тел Авив по затворническите си дрехи - това разказва той пред bTV.



Тези кадри, излъчвани на живо от флотилията, запечатват момента, в който израелската армия взима 44-те лодки на абордаж. Минути преди това комуникациите им са заглушени, а по радиостанциите се чува песен на Боб Марли.

Васил Димитров – капитан на яхта с 10-годишен стаж в морето е подготвен за ситуацията. И за последвалия арест.



“Нямахме право да излизаме от килиите, в които сме затворени в продължение на 3 денонощия, нямахме достъп до питейна вода…будеха ни през нощта и през деня през 2 часа с насочени автомати и лазери към нас”, разказва Васил.



Васил научава за флотилията "Глобал Сумуд" от социалните мрежи и минава през интервюта, преди да бъде взет на борда. Разказва, че участниците се финансират сами, чрез национални кампании, а повечето лодки са дарение.

„Вярвам, че изконните човешки права за достойно съществуване трябва да бъдат уважавани. Вярвам, че във войната също има правила, които трябва да се спазват. И също така, че децата и цивилното население трябва да бъдат защитени“, посочва той.

Снимка: bTV





10-членният екипаж на българина е пъстър: турски лекар, швейцарски механик, италиански репортер, бразилски депутат. И без да се е срещнал с Грета Тунберг, Васил смята, че е намерил приятели за цял живот. И се надява мирът в Газа да не се изпари от хоризонта.

