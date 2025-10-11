Българинът, участвал в хуманитарната флотилия към Ивицата Газа, е екстрадиран от Тел Авив по затворническите си дрехи - това разказва той пред bTV.

Тези кадри, излъчвани на живо от флотилията, запечатват момента, в който израелската армия взима 44-те лодки на абордаж. Минути преди това комуникациите им са заглушени, а по радиостанциите се чува песен на Боб Марли. 

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа - Васил Димитров е сред тях

Васил Димитров – капитан на яхта с 10-годишен стаж в морето е подготвен за ситуацията. И за последвалия арест.

“Нямахме право да излизаме от килиите, в които сме затворени в продължение на 3 денонощия, нямахме достъп до питейна вода…будеха ни през нощта и през деня през 2 часа с насочени автомати и лазери към нас”, разказва Васил.

Васил научава за флотилията "Глобал Сумуд" от социалните мрежи и минава през интервюта, преди да бъде взет на борда. Разказва, че участниците се финансират сами, чрез национални кампании, а повечето лодки са дарение. 

Българският консул в Тел Авив посети задържания от Израел Васил Димитров

„Вярвам, че изконните човешки права за достойно съществуване трябва да бъдат уважавани. Вярвам, че във войната също има правила, които трябва да се спазват. И също така, че децата и цивилното население трябва да бъдат защитени“, посочва той.

Снимка: bTV



10-членният екипаж на българина е пъстър: турски лекар, швейцарски механик, италиански репортер, бразилски депутат. И без да се е срещнал с Грета Тунберг, Васил смята, че е намерил приятели за цял живот. И се надява мирът в Газа да не се изпари от хоризонта.

