„Мястото на България в „Коалицията на желаещите“ е там, където е решението на НС, а то е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Нашето участие ще бъде чрез антиминни кораби и спомагателни кораби, с летищна и друга спомагателна инфраструктура. Ще си изпълним ангажиментите в рамките и в предела на решението на НС“.

Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг след срещата с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Снимка: bTV

„Това е третото ми посещение в България и е много важно да съм тук, близо до българските граждани и да работим заедно за следващата политическа година. Моята визита идва веднага след важната среща днес в Париж“, каза Коща.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС стои плътно зад Украйна.

„България съществено допринесе за това усилие със своята военна подкрепа. Ще продължим с решителност да подкрепяме устойчивостта на Украйна“, каза той.

Коща похвали решението на България да увеличи парите за отбрана.

Росен Желязков изрази съболезнования за трагедията в Лисабон, където загинаха хора при дерайлирането на фуникуляр, а Коща е бил 3 мандата кмет на града.

Желязков посочи и останалите теми, обсъдени по време на срещата.

„За страните членки на съюза е много важно да отстояваме отбраната на Съюза. Предприели сме необходимите стъпки за засилване на инвестициите в ключови военни способности. Имахме възможност да обсъдим днес на формат „Коалиция на желаещите“ обстановката в Украйна. Крайният резултат за нас е важен – трайна стабилност и просперитет в Украйна. Обсъдихме и сигурността в Черно море, Черноморският басейн е важен за енергийната независимост и свързаността“, каза министър-председателят Росен Желязков.

По думите му агресията показа, че енергетиката и търговията са много важен инструмент за натиск.

„Западните Балкани остават стратегически приоритет за нас. Разширяването на ЕС е приоритет за нас, това гарантира по-висока степен на сигурност и просперитет“, посочи още премиерът.

„За Северна Македония – нашата политика остава непроменена и единственият път напред за нея е изпълнението на договореностите от юни 2022 г. без тяхната ревизия. Чувствителната тема за Близкия изток изисква проактивни действия. Настояваме за рязко подобряване на ситуацията в Газа, освобождаване на заложниците“, коментира Желязков.

Посещението е част от неговата обиколката на столиците на страните-членки на Европейския съюз.

Визитите в двете съседни държави са част от инициативата „Обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз“, която ще се проведе между 1 и 19 септември.

Коща пристигна у нас от Букурещ, а целта на обиколката му е набелязването на политически приоритети за следващите заседания на Европейския съюз.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK