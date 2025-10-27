"През последните 10 години в България 33 159 деца са родени от деца". Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса на тема „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“.

Данните показват, че само през 2024 г. тези случаи са 2837.

"Това са стряскащи данни. Ранните бракове и ранните раждания са огромен проблем за страната ни", допълни министър Гуцанов.

"Младите момичета, родили дете не са ходили на училище, а как те ще възпитат своето дете да ходи на училище, как ще издържат детето си", попита той.

По думите му ранното раждане обрича детето на бедност, на липса на образование.

"Най-важното за младите хора е да имат достъп до образование и до здравеопазване, тъй като нямат ли достъп до образование, няма как да имат друг начин на мислене. Това не е тяхна културна традиция, както се опитват някои хора да твърдят, а ние сме длъжни да прекратим това безобразие, това безумие", добави министър Гуцанов.

По думите му това явление - ранни бракове и ранни раждания, няма място в 21 век, а най-много такива са отчетени в Сливен, Бургас, Стара Загора, Пазарджик.

"През 2023 г. две деца на 11-годишна възраст родиха", каза Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. По думите ѝ са нужни незабавни мерки, за да спре това ужасно явление. Свързано е с промяна на обществени нагласи, но ние сме мотивирани да го направим, увери Иванова.

Детските бракове нарушават човешките права, а всяка година 12 млн. млади момичета се женят преди да навършат 18-годишна възраст, каза Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България. По думите й, ако не се вземат мерки, до 2030 г. над 100 млн. млади момичета ще сключат брак.

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Инициативата на агенцията срещу ранните бракове е част от националната ѝ кампания срещу детското насилие „Бъди смел, бъди добър!“.

