Да се облекчи процедурата за получаване на семейни помощи за деца предлага омбудсманът Велислава Делчева.

След множество постъпили жалби тя е сезирала социалния министър с аргумент да отпадне задължението родителите да представят ежегодно удостоверения от работодател за доходите, при положение че информацията е налична в НАП и НОИ и може да се набави по електронен път.

Илиана Елезова е майка на две момчета – на три и на две години. За тях държавата отпуска на семейството 110 лева месечно.

За да не изгубят парите, всяка година съпрузите правят едно и също - фирмата, в която работят, им издава служебни бележки за получените доходи за 12 месеца назад.

После родителите са длъжни да отнесат документите в местната социална служба.

От кабинета на омбудсмана предлагат информацията да се набавя по служебен път между институциите.

„В момента НАП има информация за всички трудови договори и тази информация е налична. Тя се предоставя по електронен път, няма никакъв смисъл да се разкарват гражданите. Със сигурност родителите ще бъдат облекчени“, каза омбудсманът Велислава Делчева.

Опростената процедура ще помогне и на родители, които междувременно са напуснали работа.

„Случаи, в които граждани са в лоши отношения с бившия си работодател или са в лоши отношения самите родители“, обясни омбудсманът

Според Делчева сега е моментът намаляването н административната тежест за родителите да бъде обсъдена в социалното ведомство, тъй като е в ход и общественото обсъждане на готвените промени в Закона за семейните помощи за деца.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK