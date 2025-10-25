При 315 приемни семейства няма настанени деца

Общо 315 приемни семейства нямат настанени деца, което показва сериозен неизползван капацитет на системата. Това каза Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) на конференция по повод днешния Ден на приемната грижа и приемния родител.

„В страната има области, в които почти 40% от приемните семейства са без настанени деца“, допълни Миланов, цитиран от БТА. По думите му има и градове, където не достига броят на приемните семейства. Например в София има 29 семейства при нужни около 400.

В страната има общо 1582 приемни родители. Според него това показва териториален дисбаланс. „Има тромава организация при преместването на деца от една област в друга“, допълни той.

По данни на НАПГ 15% от българите биха станали приемни родители, 68% категорично отказват, а 40% посочват, че биха дали детето си в приемна грижа, ако нещо им се случи.

„Към момента децата, които са лишени от родителска грижа в страната, са около четири хиляди. От тях само 850 имат решение за пълно осиновяване. Близо 1500 деца намират подкрепа и любов в приемни семейства. Още четири хиляди деца са настанени при близки и роднини“, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

„За по-малко от 20 години България е направила огромен скок в грижата за деца, но това не трябва да ни задоволява, подчерта зам.-министърът. Той отбеляза още, че започва кампания, която да вдъхнови нови хора да станат приемни родители. Това е единственият начин да продължим с деинституционализацията и да няма дете, което да се развива извън семейна среда“, добави Кръстев.

Според Ева Жечева от администрацията на омбудсмана не само приемното семейство, но и детето трябва да бъде внимателно подготвяно за това, което му предстои, за да се скъси периодът на трудностите и адаптацията, каза. По думите ѝ семействата трябва да имат подсигурена среда, която разбира и реагира на потребностите на детето, като защитава неговите права и интереси.

„Приемната грижа е първата форма на закрила, но трябва да бъде временна“, каза Мариана Кръстева от Българската асоциация на осиновителите. „Целта е децата да намерят своя постоянен дом, който да ги подкрепя, за да имат стабилност, с която да растат и да се развиват“, допълни Кръстева.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase