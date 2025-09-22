Всеки втори приемен родител у нас казва, че детето му е подигравано, изолирано или пренебрегвано.

Това показва проучване на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ).

Изследването, проведено сред 218 приемни родители от всички 28 области на страната в периода юли - септември 2025 г., показва, че пренебрегването и слагането на етикети са всекидневие за много приемни деца и техните семейства.Проучването в рамките на проекта „Щит за детството: защита срещу насилието и уязвимостта в приемна грижа“, който се с подкрепата на ЕС и ФРГИ.

Резултати от проучването

Понякога широката семейна среда около приемните родители не винаги е подкрепяща. 46% от приемните родители, участвали в изследването, споделят, че далечните роднини не приемат детето като равноправен член на семейството. 39% коментират, че са чували коментари от рода на „не е от нашата кръв“, а 32% съобщават за дистанциране на приятели, които не знаят как да се държат с приемното дете.

Кварталът и съседите също често поддържат стигмата. 52% от приемните родители са ставали обект на клюки и подмятания, а 41% коментират, че съседските деца избягват контакт с приемното дете. Всеки трети (29%) казва, че семейството му се е чувствало нежелано на празници и общностни инициативи. Само 12% са на мнение, че получават открита подкрепа от съседи.

Особено тревожна е картината в образователната среда. 57% казват, че децата им са били третирани като „различни“ от учители или съученици, почти същият дял (44%) съобщава за подигравки и изолация. 38% имат усещането, че към децата им има по-занижени образователни очаквания от страна на педагозите. Всеки пети приемен родител (22%) споделя, че училището прехвърля вината за поведенчески трудности върху произхода на детето. В детските градини 41% от приемните родители чуват негативни коментари от други родители, а всеки трети (35%) посочва, че педагозите не са достатъчно подготвени да работят с деца с травматичен опит.

Допълнителен проблем са пречките за фотозаснемане, на които са обект децата в приемни семейства поради ограниченията на Закона за закрила на детето. Всеки шести приемен родител казва, че децата му са били изключвани от снимки за училищни албуми или постове в социалните мрежи, отразяващи училищни събития.

Връстниците и съучениците, които би трябвало да бъдат естествената среда за интеграция, често се превръщат в източник на емоционална болка. Всеки втори приемен родител (55%) споделя, че детето му е било обект на подигравки, 42% споделят за изолация от рождени дни и игри, а един от трима (31%) съобщава, че детето му е било обект на някаква форма на онлайн тормоз.

Здравната система също възпроизвежда стигмата. 49% съобщават за затруднения при записване при нов личен лекар, 42% споделят за дистанцирано отношение на здравни работници, а един от трима (34%) са усещали етикетиране на детето като проблемно от страна на здравните работници. В един от четири случая има забавяне или отказ на здравни грижи, защото приемните родители не са биологични родители и имат ограничени права за вземане на решения за медицински интервенции за децата. Най-уязвимите групи остават децата със специфични потребности. 58% от приемните родители казват, че обществото гледа на децата с увреждания като на „безнадеждни“.

Медиите и общественото мнение задават рамката, в която се случват всички прояви на стигма, се казва още в изследването. 49% от приемните родители мятат, че медиите представят приемната грижа сензационно - или чрез клишето „деца, отглеждани заради парите“, или чрез образа на „приемните родители - супергерои“. 43% имат преживяването, че обществото гледа на децата като на „чужди“ или „втора ръка“, а всеки трети приемен родител (29%) посочва, че обществото съжалява децата, но трудно се ангажира трайно с техните проблеми.

