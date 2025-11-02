dalivali.bg
София
сега Слънчево
08 Слънчево
09 Слънчево 10°
10 Слънчево 12°
11 Слънчево 14°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Ремонт на трамваен релсов път: Как се променя движението в София през ноември?

Промените ще бъдат в сила до 24:00 часа на 29 ноември

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:41 ч. 02.11.2025 г.

От днес до 24:00 часа на 29 ноември се променя движението на превозни средства на част от линиите на градския транспорт в София заради ремонт на трамваен релсов път, съобщиха от Столичната община. Промени ще има в маршрутите на трамвайни линии  № 1, 6, 11, 12 и 27.

Трамвайна линия №1 ще се движи от надлез „Надежда“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Княгиня Мария Луиза“ - бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и от спирка с код: 2003 „ул. Козлодуй“ по маршрут посока ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 6 ще се движи по маршрут от ж. к. „Обеля- 2“ до гара „София Север“.

Трамвайна линия №11 ще се движи по маршрут от кв. „Княжево“ до Централна автогара както следва - от кв. „Княжево“ по действащия маршрут до транспортен подлез „Надежда“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и  по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през транспортен подлез „Надежда“ по маршрут до кв. „Княжево“.

Катастрофа край „Руски паметник“ в София блокира движението на трамваи (СНИМК и ВИДЕО)

Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут от площад „Журналист“ през Централна ж.п. гара до ж.к. „Иван Вазов“ както следва: от площад „Журналист“ до спирка с код 1332 „Централна гара“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута на трамвайна линия № 6 до ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 27 ще изпълнява скъсен маршрут от кв. „Манастирски ливади запад“ до надлез „Надежда“.

Разкрива се временна автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара „София Север“. Маршрутът вижте тук.

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички, съобщи кметът Васил Терзиев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Президентът: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия

Президентът: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия
Убийство в магазин в София: Жена на 45 години е застреляна в главата (ВИДЕО, ОБНОВЕНА)

Убийство в магазин в София: Жена на 45 години е застреляна в главата (ВИДЕО, ОБНОВЕНА)
Камъкът си тежи на мястото: Единственото училище за каменообработване на Балканите е в село Кунино

Камъкът си тежи на мястото: Единственото училище за каменообработване на Балканите е в село Кунино

Изчезнал преди години мъж, обявен за починал, е открит жив в Пирин

Изчезнал преди години мъж, обявен за починал, е открит жив в Пирин
Красимир Вълчев за заплатите на учителите: Със сигурност ще има средства за увеличение

Красимир Вълчев за заплатите на учителите: Със сигурност ще има средства за увеличение
Тази сутрин
Снимка: След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
След 40-часово пътуване: Две мечета от Украйна намериха нов дом в Белица
Снимка: Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Година след трагедията с рухналата козирка: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
Снимка: Класацията „Капитал 100“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“
Класацията „Капитал 100“: За пореден път начело е „Лукойл Нефтохим Бургас“
Лице в лице
Снимка: Пред нова ядрена надпревара?
Пред нова ядрена надпревара?
Снимка: Красен Станчев за спорните параметри на първия бюджет в евро за 2026 година
Красен Станчев за спорните параметри на първия бюджет в евро за 2026 година
Снимка: Кой кой е във властта?
Кой кой е във властта?
Тази събота и неделя
Снимка: Празнично шествие и молебен в Пловдив
Празнично шествие и молебен в Пловдив
Снимка: Просветата днес
Просветата днес
Снимка: Софийският университет отбелязва Дена на народните будители
Софийският университет отбелязва Дена на народните будители
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож