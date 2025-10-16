Катастрофа в столицата. Удар между два трамвая блокира движението по булевард "Христо Ботев" по обед.
След като трамвай блъска друг, който се движи пред него, удареният излиза от релсите и се забива в дърво.
При удара е пострадала жена и е настанена за лечение в болница.
"Чух само един гръм и трясък и видях трамваят как се е забил в дървото", коментира очевидец на инцидента.
"Става светофарът за ляв завой и го пуска, след което следващият трамвай го застига. Колегата мисли, че трамваят ще направи ляв завой и спира, в следващия момент го бута", коментира Иван Цветанов, началник на депо Красна поляна.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK