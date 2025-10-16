Катастрофа в столицата. Удар между два трамвая блокира движението по булевард "Христо Ботев" по обед.

След като трамвай блъска друг, който се движи пред него, удареният излиза от релсите и се забива в дърво.

При удара е пострадала жена и е настанена за лечение в болница.

"Чух само един гръм и трясък и видях трамваят как се е забил в дървото", коментира очевидец на инцидента.

"Става светофарът за ляв завой и го пуска, след което следващият трамвай го застига. Колегата мисли, че трамваят ще направи ляв завой и спира, в следващия момент го бута", коментира Иван Цветанов, началник на депо Красна поляна.

