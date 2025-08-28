При съвместни действия на Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР в Стара Загора и Пловдив е прекратена измама с кредити за над 150 000 лева.

Специализирана операция е проведена на 26 август под ръководството на Районна прокуратура Стара Загора. Полицейските служители са извършили проверки на няколко адреса на територията на столицата и в града под тепетата.

Операцията е реализирана след предварителна работа по информация за измами, свързани с онлайн предлагане на кредити, посочват от пресцентъра на МВР.

Комуникацията с пострадалите лица се водела само през дигитални платформи, като след одобрение за отпускане на кредит, същите трябвало да преведат такса по сметки на фирма за парични преводи и платежни услуги за подготвяне на документите от "дежурен юрист“. Всяка сметка, от която наредените суми били теглени на АТМ устройство, била ползвана по няколко седмици и за суми до 20 000 лева.

При специализираните действия в Пловдив, непосредствено при тегленето на пари по посочената схема, е задържан 28-годишен софиянец, временно пребиваващ на адрес в града.

Събрани са данни, че мъжът притежава задълбочени познания и умения в сферата на високите технологии и лично е извършвал тегления на инкриминираните парични суми от картовите сметки на т.нар. финансови мулета.

Полицейските служители са извършили претърсване на жилища, обитавани от задържания в София и Пловдив, както на и личния му автомобил.

Намерени и иззети са мобилни апарати, СИМ карти и пластики за тях, документи за откриване на сметки, банкови карти, флаш памети, лаптопи, компютър и др. вещи, относими към предмета на разследване.

Мъжът е задържан за 24 часа, а след доклад на материалите в Районната прокуратура в Стара Загора е привлечен като обвиняем и е с мярка задържане под стража до 72 часа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK