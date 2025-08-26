"Исторически парк": Едни и същи хора теглят кредити в рамките на дни. Инвеститорите няма да си върнат парите

Нови детайли около казус, който мина през работата и на народните представители в 50-ото Народно събрание. Имаше комисия, която се занимаваше с дейността на "Исторически парк" в село Неофит Рилски до Варна, свързан с лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

През април, когато партията му влезе в Народното събрание, той трябваше да напусне формално дружествата, занимаващи се с дейността по парка. Какво се случва към днешна дата с Историческия парк? Какво правят хората, инвестирали пари и очакващи някаква възвращаемост?

Отговори на тези въпроси се разкриват в разследване на „Капитал“. Негов автор е Йоан Запрянов, който работи по темата от 2019 г.

„Историческият парк продължава да си бъде построен наполовина, както беше и през 2020 година. Сгради, които бяха планирани, са построени, други не са. Една част от тези сгради са незаконни, не могат да бъдат отворени, т.е. те нямат разрешение за ползванe”, коментира журналистът в „Тази сутрин“.

„Всичко останало, което беше обещавано за едни големи комплекси от къщи в античен стил, за едни сгради, които трябваше да направят селото да изглежда сякаш е назад във времето, тези строежи са изоставени. Строежите в селото също бяха изоставени“, посочи Йоан Запрянов.

По думите му винаги самото дружество по финансово отчет е било на загуба с отрицателен капитал.

„С едни огромни емисии за облигации, които са с лихва от типа на 20% до 40%. Винаги е било това състоянието. През 2023 година някои от тези дружества - не дружеството „Исторически парк“, което продължава да бъде на загуба и с отрицателен капитал, но някои от дружествата от „съзвездието“, както ги наричаме в „Капитал“, са излезли на минимална печалба“, обясни той.

Снимка: bTV

„В тях са влезли част от пари, теглени с кредити - схемата, чрез която се задвижва самата схема на „Исторически парк“, която е Понци схема“, допълни журналистът.

Един и същи човек е теглил множество кредити в рамките на дни. Как банковата система е допуснала това?

„Централният кредитен регистър, който се управлява от Българската народна банка, се обновява на две седмици. Ако вие днес изтеглите кредит, вие имате две седмици, в които да изтеглите колкото поискате или колкото ви дадат потребителски кредити в това време“, обясни Йоан Запрянов.

Комисия за противодействие на корупцията обнови своята страница с декларациите на обществено значимите лица. И там се намира Албена Пекова, която всъщност е председателят на партия „Величие“. Тя в своята декларация е записала, че има 6 потребителски кредита на обща стойност 150-180 хиляди лева“, разказа той.

По думите му всички хора, които са дали пари като инвестиции, очаквайки нещо, няма да получат обратно пари.

„Една част от тях са изтеглили кредити, след което дават тези кредити с обещанието, че техните вноски ще бъдат изплащани - от Ивелин Михайлов, от „Исторически парк“, от хората, които са част „съзвездието“, обясни журналистът.

„Много кредити по наша информация - още през 2024 година, са изискуеми. Когато 3 месеца не си плащат вноските, банката идва и иска да си вземе всичко“, допълни той.

„През 2025 година се е влошило положението, което е леко изненадващо, защото партията все пак влезе в парламента и се отключи финансиране, което преди това нямаше“, посочва Запрянов.

Според Ивелин Михайлов всички са срещу него.

По документи Ивелин Михайлов не е собственик на „Историческия парк“. Това е адвокатът му Анатоли Савов.

По документи Ивелин Михайлов няма почти нищо. Всичко е записано на съпругата му, с която са във фиктивен развод от 2015 година. По документи той не е председател и на партията си. По документи той вече не е изпълнителен директор. Това е Боян Петков.

„Понеже Ивелин Михайлов вече има партия в два парламента - аз не очаквам, че нещо ще се случи срещу него, докато той е активно лице в политиката“, смята Запрянов.

Какво още коментира той - чуйте във видеото.