По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, е прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Припомняме ви, че сигнал от родители за насилие над детето им в градина в Каблешково беше обект на разследване на онлайн медия. Твърди се, че детето разказало за системен тормоз, включително сексуален, от страна на възпитателката Мариета Герова.

Съдебно-медицинската експертиза по случая с 4-годишно момиче от детска градина в Каблешково, област Бургас, не установява данни за сексуално посегателство. Това съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Обвинение срещу възпитателката Маринета Герова не е повдигнато и тя не е задържана. Разследването продължава, като са проведени редица разпити, включително и на детето в специална „синя стая“.

Ще бъде назначена повторна експертиза, за да се установи безспорно дали е имало насилие.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK