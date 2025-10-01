Съдебно-медицинската експертиза по случая с 4-годишно момиче от детска градина в Каблешково, област Бургас, не установява данни за сексуално посегателство.

Това съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова, цитирана от БГНЕС.

Сигнал от родители за насилие над детето им в градина в Каблешково беше обект на разследване на онлайн медия. Твърди се, че детето разказало за системен тормоз, включително сексуален, от страна на възпитателката Мариета Герова.

Избягалото дете от детска градина в София било оставено без надзор, директорът не подал сигнал

„Експертизата показва, че няма наличие на увреждания в половите органи в областта на интимната област на детето. Вярно е, че има увреждания по пръстчетата, но както е посочено в съдебното медицинско заключение, се касае за наличието на бели линии по самите пръстчета на двете ръчички, като там е посочено, това е много вероятно да стане с притискането върху твърди предмети“, уточни районният прокурор Маркова.

Обвинение срещу възпитателката Маринета Герова не е повдигнато и тя не е задържана. Разследването продължава, като са проведени редица разпити, включително и на детето в специална „синя стая“.

Деца са сексуално малтретирани в детска градина

Ще бъде назначена повторна експертиза, за да се установи безспорно дали е имало насилие.

Възпитателката Герова е разпитана в качеството си на свидетел, като няма предишни обвинения или присъди.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK