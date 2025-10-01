Съдебно-медицинската експертиза по случая с 4-годишно момиче от детска градина в Каблешково, област Бургас, не установява данни за сексуално посегателство.

Това съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова, цитирана от БГНЕС.

Сигнал от родители за насилие над детето им в градина в Каблешково беше обект на разследване на онлайн медия. Твърди се, че детето разказало за системен тормоз, включително сексуален, от страна на възпитателката Мариета Герова.

„Експертизата показва, че няма наличие на увреждания в половите органи в областта на интимната област на детето. Вярно е, че има увреждания по пръстчетата, но както е посочено в съдебното медицинско заключение, се касае за наличието на бели линии по самите пръстчета на двете ръчички, като там е посочено, това е много вероятно да стане с притискането върху твърди предмети“, уточни районният прокурор Маркова.

Обвинение срещу възпитателката Маринета Герова не е повдигнато и тя не е задържана. Разследването продължава, като са проведени редица разпити, включително и на детето в специална „синя стая“.

Ще бъде назначена повторна експертиза, за да се установи безспорно дали е имало насилие.

Възпитателката Герова е разпитана в качеството си на свидетел, като няма предишни обвинения или присъди.

