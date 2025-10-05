Движението по новия 10-километров участък от автомагистрала „Хемус“ ще бъде пуснато днес, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трасето е между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ и ще е отворено за превозните средства до 12 тона след 8 ч.

Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа, уточняват от АПИ.

На финален етап е изграждането на връзка при 103-ти км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия път III-307 Луковит – Угърчин.

През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ „Хемус“. Очаква се отсечката от пътен възел „Дерманци“ до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.

В новия участък на магистралата има четири големи мостови съоръжения, които са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти.

Изградени са и два виадукта при – при 100 и 101-ви километър, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища.

В новоизградената отсечка има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.

