Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ на магистрала „Хемус“. За това предупредиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Тунелите са без осветление поради авария на далекопровод.
Екипите работят за възстановяване на електричеството в максимално кратки срокове. В следобедните часове бе възстановено осветлението в тунел „Топли дол“.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
