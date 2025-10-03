Тунелите „Витиня”, „Топли дол“ и „Ечемишка” посока Варна на магистрала „Хемус“ са без осветление от часове.
Това се случва на фона на опасната пътна обстановка, която по-рано днес наложи затварянето на двете пътни платна на магистралата. Образувани бяха километрични опашки.
Към момента обаче „Хемус“ е изчистена от снега, но заради продължаващия дъжд на много места се образува аквапланинг.
Призоваваме шофьорите да бъдат особено внимателни.
