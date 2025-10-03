Тунелите „Витиня”, „Топли дол“ и „Ечемишка” посока Варна на магистрала „Хемус“ са без осветление от часове.

Това се случва на фона на опасната пътна обстановка, която по-рано днес наложи затварянето на двете пътни платна на магистралата. Образувани бяха километрични опашки.

Към момента обаче „Хемус“ е изчистена от снега, но заради продължаващия дъжд на много места се образува аквапланинг.

Призоваваме шофьорите да бъдат особено внимателни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK