dalivali.bg
София
сега Сняг
13 Сняг
14 Краткотраен дъжд
15 Облачно
16 Облачно
Последни
новини
Сняг
Космическо време
България

Тежка остава обстановката нa „Хемус“, ограничиха движението и в двете посоки (СНИМКИ)

Има образувана километрична колона от тирове, които отбиват в аварийната лента

Мария Аладжова Мария Аладжова

Публикувано в  12:29 ч. 03.10.2025 г.

Тежка остава обстановката на магистрала „Хемус“. Заради снегопочистване ограничиха движението и в двете посоки.

На 10-ия км от отсечката в посока Варна екип на жандармерията спира тежкотоварните камиони над 12 тона. 

В района има образувана километрична колона от тирове, които обаче отбиват в аварийната лента. Всички останали коли и бусове продължават нагоре по магистралата.

Задръстване на магистралата има и на 20-я километър от трасето в посока Варна.

Някои от водачите в колоната разказаха, че чакат над 2 часа.

Снимка: Мария Аладжова

 

Междувременно зрители на bTV ни сигнализираха, че в района на тунел Витиня вали обилен сняг,  има закъсели тирове  и предвижването става трудно. 

Шофьор: Гледайте магистрала „Хемус“ – страшно е. Внимавайте много, хора (ВИДЕО)

След малко и нашия екип ще продължи нагоре, за да видим каква е ситуацията там, а повече за това очаквайте в следващите ни емисии.

Водно торнадо се изви до Царево (ВИДЕО)

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания
Парламентът решава дали да отнеме правомощията на президента да назначава шефовете на служби

Парламентът решава дали да отнеме правомощията на президента да назначава шефовете на служби
Бедствено положение в Царево: Наводнение, евакуация и затворени пътища (ВИДЕО)

Бедствено положение в Царево: Наводнение, евакуация и затворени пътища (ВИДЕО)
Учени установиха: Един COVID симптом може да остане за цял живот с нас

Учени установиха: Един COVID симптом може да остане за цял живот с нас
"Казвам се Васил Димитров. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили"

"Казвам се Васил Димитров. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили"
Тази сутрин
Снимка: bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Снимка: Има ли България главен прокурор?
Има ли България главен прокурор?
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Лице в лице
Снимка: Скандалът с подкупите в ДАИ
Скандалът с подкупите в ДАИ
Снимка: Мартин Владимиров за спирането на транзита на руски газ през България
Мартин Владимиров за спирането на транзита на руски газ през България
Снимка: Война на дронове
Война на дронове
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол