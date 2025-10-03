Тежка остава обстановката на магистрала „Хемус“. Заради снегопочистване ограничиха движението и в двете посоки.

На 10-ия км от отсечката в посока Варна екип на жандармерията спира тежкотоварните камиони над 12 тона.

В района има образувана километрична колона от тирове, които обаче отбиват в аварийната лента. Всички останали коли и бусове продължават нагоре по магистралата.

Задръстване на магистралата има и на 20-я километър от трасето в посока Варна.

Някои от водачите в колоната разказаха, че чакат над 2 часа.

Снимка: Мария Аладжова

Междувременно зрители на bTV ни сигнализираха, че в района на тунел Витиня вали обилен сняг, има закъсели тирове и предвижването става трудно.

След малко и нашия екип ще продължи нагоре, за да видим каква е ситуацията там, а повече за това очаквайте в следващите ни емисии.