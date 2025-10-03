Шофьор: Гледайте магистрала „Хемус“ – страшно е. Внимавайте много, хора (ВИДЕО)

„Гледайте магистрала „Хемус“ – страшно е“, това коментира потребител в социалните мрежи, който пътува по неразчистения път при влошените метеорологични условия днес.

На 3 октомври сутринта на места над страната валя сняг, който успя да образува и снежна покривка. Шофьорът, разпространил кадрите, призова „Внимавайте много, хора“.

С първите дни на октомври дойде и първият сняг. Рязко понижение на температурите има в цялата страна, а в Царево беше обявено бедствено положение проливните дъждове и последвалите наводнения.

„Действително обстановката е много сложна. Тепърва ще се усложнява“, kоментира пред bTV доктор Красимир Стоев, синоптик в НИМХ.

"В крайните югозападни райони към края на деня се очаква спиране на валежите, но в останалата по-голяма част от страната ще продължи да вали доста интензивно", посочи той.