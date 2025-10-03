Мостът над р. Изгревска при с. Изгрев, община Царево, е с компрометирана цялост. Поради това се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, считано от изхода на гр. Царево в посока Малко Търново.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Пропадането е на около 1 км след с. Изгрев, в посока с. Българи.

Алтернативно трасе през с. Визица – м. Босна, откъдето се излиза отново на главния път.

Силни дъждове в Южното Черноморие. Най-усложнено е в района на Царево и Бургас. Бедствено положение е обявено в Царево, частично бедствено е обявено в Бургас.

"Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза кметът на Царево.

Временно е затворен пътя от село Изгрев до Царево.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK