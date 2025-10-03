dalivali.bg
Откъснати от света: Бедстващи хора във вилна зона "Черниците" (ВИДЕО)

Изпратен е автомобил до там, който може да се движи по вода

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:48 ч. 03.10.2025 г.

Гражданите да се придвижват само ако има крайна необходимост. В района на Трънско движението е блокирано поради паднали дървета. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в "Тази сутрин" по bTV.

Снимка: БГНЕС

"През нощта се наложи евакуация в община Царево. В момента се опитваме да достигнем до хора, които се намират във вилна зона "Черниците". Изпратили сме автомобил, който може да се движи по вода. Става дума за 4-5 човека", каза още Джартов. 

BG ALERT се задейства в Бургас, има евакуация (ВИДЕО)

На този етап няма информация как са хората, тепърва ще се установи, след като успеят да стигнат до тях. Бедстващите са подали сигнал за спасение.

Снимка: БГНЕС

Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Синоптик в НИМХ: Тепърва обстановката ще се усложнява

Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони. 

