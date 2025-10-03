Откъснати от света: Бедстващи хора във вилна зона "Черниците" (ВИДЕО)

Гражданите да се придвижват само ако има крайна необходимост. В района на Трънско движението е блокирано поради паднали дървета. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в "Тази сутрин" по bTV.
"През нощта се наложи евакуация в община Царево. В момента се опитваме да достигнем до хора, които се намират във вилна зона "Черниците". Изпратили сме автомобил, който може да се движи по вода. Става дума за 4-5 човека", каза още Джартов.
На този етап няма информация как са хората, тепърва ще се установи, след като успеят да стигнат до тях. Бедстващите са подали сигнал за спасение.
Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.
Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.
От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.
