Задействаха BG ALERT заради интензивни валежи и затваряне на пътя от Бургас до Созопол. Областният управител на Бургас задейства системата и затвори главен път II-99 от гр. Бургас кв. Крайморие до гр. Созопол до оттичане на водите.

Обявен е и обходен маршрут през с. Маринка. Следвайте указанията на властите на терен, пише още в съобщението.

От община Царево обявиха бедствено положение на територията на общината. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Най-усложнено е в района на Царево и Бургас. "Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза кметът на Царево.

Двама души са закъсали в района на Царево, има закъсали автомобили в кв. Меден Рудник.

В района на Трънско също е много трудно придвижването заради паднали дървета.

Преди минути съобщиха, че в районна на КАТ-Бургас е прекъснато електрозахранването. А от вчера автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) не работи. Причина за временното спиране на системата е технически проблем. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни.

В тази връзка до възстановяване на електрозахранването, сектор "Пътна полиция" - Бургас няма да работи с граждани. Призоваваме тези от тях, които са решили да ползват услугите на КАТ - Бургас да променят плановете си до възстановяване на работния процес в нормален ритъм! ОДМВР Бургас поднася извиненията си за причиненото неудобство!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK