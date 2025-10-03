С първите дни на октомври дойде и първият сняг. Рязко понижение на температурите има в цялата страна, а в Царево беше обявено бедствено положение проливните дъждове и последвалите наводнения.

„Действително обстановката е много сложна. Тепърва ще се усложнява. Центърът на циклона все още е далеч от България. Много сложна синоптична обстановка. Средиземноморски циклон преминава през южните райони на Балканския полуостров. По Южното Черноморие през последния час са се развили най-мощните купесто-дъждовни облаци. Там има радиолокационна отражаемост с гръмотевична дейност с процесите по южното Черноморие“. Това коментира пред bTV доктор Красимир Стоев, синоптик в НИМХ.

По думите му в цялата страна е облачно има валежи, като температурният градиент е доста голям - от 0 градуса в Драгоман, където вали сняг, в София е 4 градуса, докато в Източна България и по крайбрежието на морето - в Ахтопол е 20 градуса.

Освен голяма разлика в температурите има голяма разлика и в налягането над страната. Причината е средиземноморският циклон.

Обстановката днес в по-голямата част ще се влошава, защото центърът на циклона все още е в Егейско море, тъпърва ще предстои да преминава през проливите към Черно море или част от Източна България, обясни доктор Красимир Стоев.

"Действително много сложнa ще остане обстановката днес в голяма част на страната", коментира той.

"В крайните югозападни райони към края на деня се очаква спиране на валежите, но в останалата по-голяма част от страната ще продължи да вали доста интензивно", посочи синоптикът.

Предупрежденията за опасно метеорологично време прдължават да са в сила до края на това денонощие.

От утре се очаква да започне процес на подобрение на времето от запад, но следващата седмица предстои още един процес.

