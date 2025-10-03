Силни дъждове в Южното Черноморие. Най-усложнено е в района на Царево и Бургас. Бедствено положение е обявено в Царево. Това съобщи преди минути извънредно на живо по bTV кметът Марин Киров.

"Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза кметът.

Двама души са закъсали в района на Царево, има закъсали автомобили в кв. Меден Рудник.

Системата за ранно известяване не е била задействана в Царево. В момента заседава областният кризисен щаб, общината няма достъп до системата. Държавата не е дала достъп до община Царево до системата BG ALERT, твърди кметът. Кметът не хвърли обвинение към нито една институция, призова да бъде установена кой е отговорен да не заработи системата за ранно известяване на бедствия.

Временно е затворен пътя от село Изгрев до Царево. До този момент няма хора, откъснати от света.

Снимка: bTV

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Днес, 03.10.2025 г. се обявява за неучебен ден за училищата и детските градини. Социалния патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и моста при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

На 5 септември 2023 г. буря и проливен дъжд наводняват Царево, къмпинги и курортни селища в района. Разрушени са мостове и пътища. След потопа, на моста на който живота си загубиха четирима души, следите от водното бедствие още личат.

