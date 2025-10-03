Активирана беше системата BG-Alert и в София след първия сняг в столицата. Има образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша.

„Има опасност от горолом (падащи дървета и клони), а подходите за МПС са временно затворени“, гласи съобщението, изпратено от кмета на Столична община.

Предупреждения за опасно време има на много места в цялата страна. В Русе вятърът е над 70 км/ч, а паднали клони блокираха трафика в града.

Големи количества валежи паднаха и в Смолянско.

Най-тежка е ситуацията в Югоизточна България. Община Царево обяви бедствено положение след огромни валежи, които причиниха наводнение. Пътят от Бургас за Созопол е затворен.

