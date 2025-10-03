Вятър над 70 км/ч: Паднали дървета в Русенско блокират трафика (СНИМКИ)

Силният вятър събори дървета на много места в Русенско. В Русе паднало дърво затруднява трафика в участък от ул. "Плиска", която е една от най-натоварените в града.

Екипи на пожарната бяха изпратени на място, за да го отстранят.

Паднало дърво в Русе повреди контактната мрежа на тролейбусите и спря движението им

7 снимки Снимка: Емил Димитров

При падането си дървото е повредило контактната мрежа на тролейбусите и спря движението им. Автобусите и колите използват обходни маршрути.

След премахването на дървото и освобождаването на улицата екипи на "Общински транспорт Русе" ще се заемат с възстановяване на контактната мрежа.

Паднали дървета има на пътното платно по пътя Русе - Бяла между Обретеник и Две могили. В самия град Две могили също има такива инциденти в центъра.

Хидрометеоролозите отчитат вятър с посока изток-североизток. Силата му е над 70 км в час. Прогнозата е силата на вятъра да се увеличи.

