Вятър над 70 км/ч: Паднали дървета в Русенско блокират трафика (СНИМКИ)

Силният вятър събори дървета на много места в Русенско. В Русе паднало дърво затруднява трафика в участък от ул. "Плиска", която е една от най-натоварените в града.
Екипи на пожарната бяха изпратени на място, за да го отстранят.
При падането си дървото е повредило контактната мрежа на тролейбусите и спря движението им. Автобусите и колите използват обходни маршрути.
След премахването на дървото и освобождаването на улицата екипи на "Общински транспорт Русе" ще се заемат с възстановяване на контактната мрежа.
Паднали дървета има на пътното платно по пътя Русе - Бяла между Обретеник и Две могили. В самия град Две могили също има такива инциденти в центъра.
Хидрометеоролозите отчитат вятър с посока изток-североизток. Силата му е над 70 км в час. Прогнозата е силата на вятъра да се увеличи.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK