Все по-ниско слиза снегът в Северозападна България, има частични прекъсвания на електрозахранването. Става дума предимно за планинските общини Чипровци, Берковица, Георги Дамяново. Авариите се отстраняват.

Затворен е проходът Петрохан.

Това е реален риск при преминаване, не толкова за опитност, колкото за липса на време на реакцията. Ситуацията е непредвидима.

Снегът във втория ден на октомври предизвика катастрофи и пътни тапи. Заради непочистен път и неподготвени за обстановката водачи, на „Петрохан“ закъсаха автомобили. В следобедните часове проходът беше затворен за движение в посока Монтана заради обилния снеговалеж. В другата посока пък пътно произшествие затруднява движението.

Снежната покривка най-високата част на прохода е около 10 см, има заледени участъци.

Вътрешният министър Даниел Митов свика на съвещание институциите, от които зависи безопасността на хората и ограничаването на негативните последици.

