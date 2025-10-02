Снегът във втория ден на октомври предизвика катастрофи и пътни тапи. Заради непочистен път и неподготвени за обстановката водачи, на „Петрохан“ закъсаха автомобили. В следобедните часове проходът беше затворен за движение в посока Монтана заради обилния снеговалеж. В другата посока пък пътно произшествие затруднява движението.

Снежната покривка най-високата част на прохода е около 10 см, има заледени участъци.

Вътрешният министър Даниел Митов свика на съвещание институциите, от които зависи безопасността на хората и ограничаването на негативните последици.

Денят беше особено тежък за шофьорите и за пътуващите в Северозапада. Двама загубиха живота си при пътно произшествие в участъка, в който при катастрофа издъхна дванайсетгодишната Сияна. В Монтанско заради катастрофа между камиони и лек автомобил се стигна до километрична тапа.

Снимка: bTV

„Петрохан“ побеля от рано. Първите няколко сантиметра сняг предизвикаха проблеми. Пътноподдържащата фирма не е в зимен режим, но е предупредена да се готви за лошите метеорологични условия. Те могат да доведат и до затваряне на прохода.

„Ако се обледенят дърветата и започнат да падат, заплашват живота на гражданите, така че трябва да отреагираме. По-добре да затворим прохода, да се почисти, да се отстранят надвисналите и паднали дървета и тогава да се пусне трафика“, каза инж. Володя Вълов, дир. на ОПУ – Монтана.

Тежка катастрофа на главния път край луковитското село Петревене по обяд, отне живота на двама. Челният сблъсък между лек автомобил и товарен микробус става при дъжд, на завой, с ограничение на скоростта шейсет километра.

„В лекия автомобил са пътували освен водача и двама възрастни хора, на 78 е мъжът, на 72 години е жената, които са починали на място. Водачът е на 72 години, той също е с травми. Лоши метеорологични условия са в цялата страна“, обясни инсп. Георги Георгиев, нач. РУ „Полиция" – Луковит.

Снимка: bTV

На международния път Е-79 в района на Монтана, катастрофа между камиони и лек автомобил предизвика километрично задръстване. Усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи и наводнения в някои области на страната, предизвика реакция на институциите. „Очаква се в оперативен порядък да направим преглед на готовността на средствата и силите, за да гарантираме сигурността на хората и ограничаване на последиците“, посочи Даниел Митов, министър на вътрешните работи.

Снимка: bTV

Да се прегледат плановете за наводнения и готовността за незабавното им активиране, а системите за ранно предупреждение и оповестяване, в това число и BG ALERT, да се поддържат във висока степен на готовност, са сред решенията на институциите.

