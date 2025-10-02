Възрастни мъж и жена са загиналите при челната катастрофа между кола и микробус в Луковитско, станала по-рано днес, съобщи Деян Давидов, началник-група в сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Инцидентът стана около 12:20 ч. на първокласния път София – Русе в участъка между Луковит и село Петревене.

На място са починали пътници в леката кола – мъж на 78 години, който се е возел на предната седалка, и 72-годишна жена, пътувала на задната седалка.

Шофьорът на колата е пострадал и е откаран в лечебно заведение, а водачът на товарния автомобил е без сериозни наранявания.

Леката кола е пътувала в посока Луковит, а микробусът - в посока София. По неофициална информация автомобилът е навлязъл в насрещното и така се е стигнало до тежкия инцидент.

Пробите за алкохол, взети с техническо средство, и на двамата шофьори са отрицателни. На ранения водач е взета кръв за изследване за наличие на наркотични вещества.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK