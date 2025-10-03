Торнадо във водата беше заснето до Царево. Клипът е публикуван в социалните мрежи.

Заради силните дъждове по Южното Черноморие в Бургас беше обявено частично бедствено положение. Бедствено положение и евакуация имаше в Царево.

"Обстановката е критична, количеството дъжд и валежи е значително по-голямо от предходното бедствие. Няма данни за жертви и пострадали към този момент. Предприети са всички превантивни действия. Има евакуирани хора, няколко пътя са затворени", каза кметът Марин Киров.

В периода от 00:00 ч. днес до настоящия момент са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в гр. Царево и от над 410 мм в с. Изгрев.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и моста при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътя от гр. Царево през к-г Арапя и Оазис до Лозенец. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK