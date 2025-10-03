Ситуацията остава тежка на АМ „Хемус“. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет.
„Снощи до късно давах инструктаж на АПИ. Мерки не бяха взети. Организацията беше лоша. Налагаме максимални санкции на пътните фирми, включително и на държавната „Автомагистрали“, добави той.
На 3 октомври сутринта на места над страната валя сняг, който успя да образува и снежна покривка. Магистрала „Хемус“ остана непочистена с часове.
„Целият наличен състав е на място, за да се разчисти магистралата“, посочи още министърът.
Заради снегопочистване движението е ограничено и в двете посоки, което създаде огромни колони от чакащи автомобили.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK