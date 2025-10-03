Софийска градска прокуратура разследва палежа в столичния квартал "Гоце Делчев", при който вчера почина мъж и бяха засегнати 34 автомобила.

На 2 октомври е образувано досъдебно производство за това, че в София е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила, паркирани в непосредствена близост.

Снимка: БГНЕС

Сигналът за пожара е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.

От палежа е последвала смъртта на 45-годишен мъж.

Снимка: БГНЕС

Разследването за престъплението е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествието и се води от Четвърто Районно управление на СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата.

