Софийска градска прокуратура разследва палежа в столичния квартал "Гоце Делчев", при който вчера почина мъж и бяха засегнати 34 автомобила.
На 2 октомври е образувано досъдебно производство за това, че в София е запалена изоставена сграда, като пожарът се разпространил и засегнал 34 автомобила, паркирани в непосредствена близост.
Сигналът за пожара е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.
От палежа е последвала смъртта на 45-годишен мъж.
Разследването за престъплението е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествието и се води от Четвърто Районно управление на СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK