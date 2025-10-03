"Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална. Според публично-достъпните регистри, складът е в режим на съсобственост, няма общинско участие. Земята е държавна. През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания".

Снимка: Димитър Божилов/Фейсбук

Това коментира кметът на столичния район "Триадица" Димитър Божилов за изгорялата сграда в квартал "Гоце Делчев". Той публикува и снимки от инцидента.

"Съдбата на сградата ще се решава в следващите дни и седмици. Експерти ще дадат оценка на състоянието ѝ и в зависимост от резултатите ще се прецени дали подлежи на премахване. Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство", посочи районният кмет.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK