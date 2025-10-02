Съдбата на стопанската сграда зад 73 СУ, в която горя пожар тази нощ, ще се решава в следващите дни и седмици.

Това каза кметът на район "Триадица" Димитър Божилов във връзка с инцидента в квартал "Гоце Делчев", при който беше открито тялото на 45-годишен мъж.

Кметът уточни, че починалият мъж е водел скитнически начин на живот.

"Обектът е в изключително лошо състояние. Конструкцията е олекотена и е предимно метална. Според публично-достъпните регистри, складът е в режим на съсобственост, няма общинско участие. Земята е държавна. През годините е имало сигнали за лошо стопанисване, като общината е реагирала с предписания", каза Божилов, цитиран от БГНЕС.

Експерти ще дадат оценка на състоянието на сградата. В зависимост от резултатите, ще се прецени дали подлежи на премахване.

"Следим случая внимателно, както и потенциалната възможност да възникнат инвестиционни намерения, предвид отреждането на УПИ - за ресторант и жилищно строителство", добави кметът Божилов в публикация в социалната мрежа.

БГНЕС припомня, че инцидентът е станал 30 минути след полунощ. Шест пожарни екипа са се отзовали на сигнала за пожар в изоставен склад в близост до 73-о средно училище „Владислав Граматик“. При разчистването на отломките е открито тяло на мъж. Вторият етаж на сградата е рухнала.

