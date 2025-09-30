През август прокуратурата е провела 829 разследвания, свързани с наркотици, задържани са 921 души.

През юли задържаните са били 785.

Това сочат данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане на разследването на тези престъпления, цитирани от БТА.

Открити са 23 650 кг канабис и 170 кг марихуана. Разкритите лаборатории (площи) за производство и отглеждане на наркотици през август са 55, а през юли – 40.

През август досъдебните производства за нелегална миграция са общо 65.

Миналия месец полицията унищожи близо 2 тона канабис. Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61, с общо тегло 70 килограма, са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK