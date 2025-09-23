dalivali.bg
София
сега Слънчево 28°
15 Слънчево 29°
16 Слънчево 30°
17 Слънчево 29°
18 Слънчево 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
2 / 10
Откриха гора от канабис до Плевен със собствена поливна система
Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
България

Откриха гора от канабис до Плевен със собствена поливна система

Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:54 ч. 23.09.2025 г.

Гора от канабис разкри ГДБОП в Плевен. Плантацията е свързана с арестуваните от антимафиотите петима членове на престъпна група за разпространение на наркотици два дни по-рано.

При полицейската операция на 19 септември е открита плантацията с насаждения на растения от рода на конопа е открита в землището на с. Ясен. На място е установена площ от около 50 кв. м, снабдена с поливна система, стълба, торове и препарати и други приспособления, необходими за отглеждането на наподобяващите дървета канабисови насаждения от различни хибридни сортове.

Растенията са със средна височина 2,50 м., дебелина на стеблото около 10 - 15 см., а всяко от тях е с множество големи и добре развити съцветия. Взети са проби за лабораторно изследване.

Зелената маса е унищожена. Действията са проведени съвместно със служители на РУ при ОДМВР - Плевен и под надзора на Районна прокуратура в града. Образувано е досъдебно производство. Действията продължават.

Разкритата в хода на полицейските действия плантация е свързана с разследването на дейността на престъпната група за разпространение на наркотици, петима от членовете на която бяха арестувани от ГДБОП в Плевен и обвинени от прокуратурата два дни по-рано.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство
850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“

850 лв. глоба, 2 месеца без книжка и 30 дни без кола за шофьора, управлявал колата си с 211 км/ч на АМ „Тракия“
Тръмп свърза приема на парацетамол по време на бременност с причиняването на аутизма

Тръмп свърза приема на парацетамол по време на бременност с причиняването на аутизма
Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген

Дронове блокираха полетите на летището в Копенхаген
Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще

Росен Желязков пред ООН: Гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще
Тази сутрин
Снимка: След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?
След протестите на хората от „Дружба“: Ще останат ли хиляди без топла вода и парно три месеца?
Снимка: 8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури
8 века назад: Царе, боляри, занаятчии и войни оживяват в Музей на восъчните фигури
Снимка: Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Кристиан Вигенин: Никой не може да нарежда на министрите
Лице в лице
Снимка: Димитър Ганев, Димитър Аврамов и проф. Емил Гачев - гости в "Лице в лице"
Димитър Ганев, Димитър Аврамов и проф. Емил Гачев - гости в "Лице в лице"
Снимка: "Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
"Да изчистим България заедно" се провежда утре - 20 септември
Снимка: Реформи в образованието
Реформи в образованието
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий