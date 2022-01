Няма да имаме нужда от четвърта доза ваксина. Това заяви в ефира на bTV Radio проф. Тодор Кантарджиев, съветник на Столичната община по здравните въпроси и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Оказва се, че клетъчният имунитет, който правят ваксините, след месеци отива в лимфните възли, не са в кръвта, не са в циркулацията. Всички ваксини действат на всички досегашни варианти на вируса. Това е обяснението, че хора, които са ваксинирани преди година, особено тези, които са с две или три дози, при тях вече и антителата и клетъчният имунитет действат на „Омикрон“. Това е прекрасна научна новина“, обясни проф. Тодор Кантарджиев.

По думите му е възможно лятото у нас да е спокойно, а през есента да има само отделни случаи на коронавирус.

Кантарджиев коментира и разследването на bTV, че близо 10 000 българи пият хлорен диоксид, препарат подобен на белината, за да се предпазят от COVID.

„Тези факти са смущаващи. Моля хората, които го правят, да престанат“, каза той.