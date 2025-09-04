Премиерът Росен Желязков направи изявление по повод изслушване по инициатива на ПП-ДБ, свързано със самолета, с който кацна у нас председателят на Европейската комисия.

„Днешното изслушване стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша - както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", заяви той.

"Искам ясно да изложа към вас каква е фактическа обстановка по тази тема. По време на захождането на самолета, на борда на който се намира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското ръководство "Въздушно движение". В разговора се предлага кацане по прибор. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и брепрепятствено на летище Пловдив", коментира българския премиер.

"Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване - това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълниелна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях".

Очаквайте подробности.

